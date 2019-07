Hier worden je ogen blij van deze zomer – en jij ook

Flair & Alcon

Voor veel mensen is de zomer de fijnste periode van het jaar. Zon, zee, warme zomeravonden: heerlijk! Maar de zomer betekent ook jezelf beschermen. Je huid bijvoorbeeld – tegen uv-straling. Maar wist je dat het belangrijk is om ook je ogen goed te beschermen tijdens de zomer? Van onderstaande tips worden je ogen heel blij tijdens de warme maanden, en jij dus ook!

Bescherm je ogen altijd met een zonnebril

Wist je dat uv-straling niet alleen blijvende schade aan je huid kan veroorzaken, maar ook aan je ogen? Uit onderzoek van de Wereld Gezondheidsorganisatie blijkt dat maar liefst twintig procent van alle staar wordt veroorzaakt door blootstelling aan uv-straling. Draag daarom altijd een bril met 100% uv-bescherming. Dat helpt trouwens ook bij hooikoortsklachten, omdat de pollen zo minder snel in contact komen met je ogen.

Gebruik waterproof mascara

De zomer betekent hitte, en hitte betekent zweten. Dit zorgt ervoor dat als je geen waterproof mascara gebruikt, je mascara in je ogen kan belanden. Geen ramp, maar ook niet erg prettig voor je ogen als dit regelmatig gebeurt. Bovendien is het ook voor jezelf fijn als je niet elk half uur hoeft te checken of je niet met panda-ogen over de boulevard loopt.

In de airco of bij de barbecue? Vergeet niet te knipperen!

Zoek je regelmatig verkoeling in een winkelcentrum met airco of in je appartement? Dan kan de airco nog wel eens zorgen voor droge ogen. Net zo als de rook van een smakelijke barbecue. Als je langdurig droge ogen hebt, kan dit zelfs leiden tot ontsteking van het hoornvlies. Regelmatig knipperen is de makkelijkste manier om je ogen vochtig te houden. Maar als je dat nou eenmaal weinig doet, bieden oogdruppels uitkomst.

Lensdrager? Draag daglenzen

Daglenzen zijn superhandig op vakantie. Bijvoorbeeld op de camping of op plekken waar je niet even snel je handen kunt wassen. Maar of je nu op vakantie gaat of de hele zomer op kantoor doorbrengt, daglenzen zijn eigenlijk altijd supercomfortabel. En dan met name lenzen van goede kwaliteit, zoals DAILIES TOTAL1®-lenzen. De daglenzen van dit merk dragen zo fijn, dat je vergeet dat je ze in hebt¹. Met bijna 100% water op het buitenste oppervlak, is het draagcomfort maximaal². De kwaliteitslenzen behouden hun gladde, zijdezachte oppervlak zelfs na 16 uur dragen³! Bovendien laten de DAILIES TOTAL1®-contactlenzen meer zuurstof door dan andere veelgebruikte daglenzen, waardoor je ogen gezond blijven en er gezond uitzien4. Nieuwsgierig? Je kunt de DAILIES TOTAL1®-contactlenzen nu vijf dagen proberen met € 15 korting*!

* exclusief eventuele aanpaskosten. Check de voorwaarden van je contactlensspecialist.