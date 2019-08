Doorbreek het taboe! Vertel over je ervaring met urineverlies

Wil jij het taboe over ongewenst urinverlies doorbreken? Dan is dit je kans! Flair is op zoek naar vrouwen met een actief beroep (denk aan: ambulancemedewerkster, professioneel surfster, ga zo maar door) die eerlijk willen zijn over hun urineverlies én hierover willen vertellen. Hoe beperk je dit bijvoorbeeld tijdens het werken? Wil je je verhaal doen, mail dan voor 4 september een korte samenvatting van je verhaal en je contactgegevens naar flair@sanoma.com met als onderwerp: Flair X Tena.

Laat je niet tegenhouden door urineverlies!