De mooiste keuken- en badkamertrends van dit moment

Flair & Grando

Is je keuken of badkamer toe aan een grondige verbouwing? Of heb je zojuist je handtekening gezet onder de koopakte van een nieuwbouwhuis? Wat de reden ook is, een nieuwe badkamer of keuken kopen doe je niet één middag. Welke stijlen spreken je aan en wat is er op dit moment aan de hand in woonland? Van marmer tot beton: laat je inspireren door de trends van dit moment.

Zwart, zwarter, zwartst

Nee, bij deze trend is het zeker niet de bedoeling dat je keuken of badkamer helemaal zwart wordt. Maar door een aantal (mat)zwarte accenten en details terug te laten komen in je ruimte, krijgt ie een moderne uitstraling. Denk hierbij aan een zwarte kraan bij de gootsteen, in de douche of in bad, zwarte douchewanden en zwarte spiegelranden.

Marmer

Een klassieke steen die altijd weer opduikt is marmer. Van grote 60 bij 60 tegels tot een kleine hexagon variant en van een grijze, tot een bruine ader: marmer steelt de show. Én al helemaal mooi als keukenblad. De tegel is goed te combineren met allerlei interieurstijlen zoals klassiek, modern en minimalistisch en met oudroze en bronzen accessoires.

Fontein-waskom

Een wasbak ingebouwd in je toilettafel is lang de standaard geweest. Maar in een moderne badkamer geeft een losse fontein-waskom op de toilettafel juist een speels effect. Bovendien houd je zo meer ruimte over voor je toiletspullen (win-win!).

Beton

Durf jij het aan om voor stoer beton te gaan? Op de muur, op de grond, als wastafel of gootsteen; je ziet het materiaal op verschillende manieren terug en je bepaalt zelf hoe ver je hierin wilt gaan. Combineer het beton met natuurlijke, warme materialen zoals hout, om het ‘kille’ effect te voorkomen. Groot voordeel: beton vergt weinig onderhoud.

Laat je inspireren!

Vrijstaand ligbad

Steeds vaker zie je een vrijstaand ligbad in de woonbladen opduiken. Deze luxe lijkt alleen besteed aan eigenaressen van grote badkamers, maar niets is minder waar. Dit soort ligbaden zijn in diverse uitvoeringen en maten verkrijgbaar. Ga je voor simplistisch en modern of voor de klassieke variant met gekrulde pootjes? Een vrijstaand bad misstaat ook niet in een badkamer en-suite; poedelen in stijl.

Bohemian

De bohemianstijl hebben we al veelvuldig voorbij zien komen in onze kledingkast, sieradenkist en in onze woonkamers. Maar deze trend slaat ook de badkamer en keuken niet over. Denk hierbij aan badkamermeubels met veel natuurlijke materialen zoals hout. En accessoires van riet, zoals opbergmandjes of een prullenbak, maken het af. En wat dacht je van een grote lepelplant in de keuken?

