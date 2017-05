Zwangerschapsdiscriminatie op je werk? Daarvoor komt een meldpunt

Het College voor Rechten van de Mens heeft bekendgemaakt dat er een meldpunt komt voor vrouwen die zwangerschapsdiscriminatie op hun werk ervaren.

Vrouwen die bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt wegens zwangerschap of mensen die oneerlijk behandeld zijn vanwege pril moederschap, kunnen terecht bij het meldpunt. Met de meldingen die binnenkomen, hoopt het College beter zicht te krijgen op de risico’s. Volgens de toezichthouder hebben jaarlijks tienduizenden vrouwen te maken met zwangerschapsdiscriminatie.

Volgens de wet

Doordat tijdelijke contracten niet worden verlengd of flexibele arbeidscontracten worden ontboden, raken sommige vrouwen zelfs hun baan kwijt door hun zwangerschap. Het is wettelijk bepaald dat een zwangerschap daar niet de reden voor mag zijn. Volgens het College lopen zwangeren ook vaak een beloning of opslag mis en worden ze kritischer gevolgd in hun functioneren.

Het nieuwe meldpunt gaat vanaf 22 mei in. Wil je een melding maken? Ga dan naar mensenrechten.nl.

