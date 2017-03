Zoveel kilometer moet je per week hardlopen om af te vallen!

De zon laat langzaam haar gezicht weer zien en dat betekent maar een ding: de lente kom eraan! We kunnen niet wachten, maar moeten ook eerlijk toegeven dat het ons lichte bikini-stress geeft. Daarom is het de hoogste tijd om ons chillpakje voor onze sportkleding te verwisselen. Maar hoeveel moet je nou eigenlijk sporten om resultaat te zien?

That’s the question. Want met alle #fitgirls die hun afgetrainde lijfje delen op Instagram, lijkt iedere dag urenlang in de gewichten hangen de standaard te zijn. Maar dat gaat ons nét wat te ver, maar we willen wel graag iets strakker in ons vel komen te zitten.

Een rondje joggen is niet zo tijdrovend als naar de sportschool gaan, maar werpt wel zijn vruchten af. En je krijgt er nog een frisse neus door ook. Wetenschappelijk onderzoek, dat gepubliceerd werd in The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, wijst uit dat je al na vijf kilometer joggen per week kilo’s zou kwijtraken.

Note: dit wel gepaard met gezonde voeding. Uit het onderzoek kwam naar voren dat deelnemers veel groente en fruit en weinig wit brood aten, het meeste daalden in hun vetpercentage. Twee keer per week een klein rondje joggen doet dus al wonderen. Da’s best te overzien, toch?

Bron: Feeling.be

