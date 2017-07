Slaaptekort? Zo overleef je die werkdag

Netflix, doorkomende tandjes bij je kind of nét wat te lang bij die vriendin blijven hangen op een doordeweekse dag. Allemaal oorzaken waardoor je de volgende dag met een slaperig hoofd op je werk zit. Met deze zeven stappen overleef je je werkdag.

Matig met koffie

Instinctief zul je misschien ieder halfuur een kop koffie naar binnen willen gieten, maar dit werkt juist averechts. Twee koppen koffie geven genoeg energie om de dag door te komen. Als je meer cafeïne binnenkrijgt, word je juist overvallen door nog meer moeheid. Daarnaast word je al gauw shaky en onrustig door een overdaad aan koffie.

Eet de juiste voeding

Als je moe wakker wordt, krijg je al snel de neiging om heel veel te gaan eten. Vooral vette dingen en producten met veel suiker. Deze voedingsmiddelen kun je juist beter mijden! Ze veroorzaken namelijk een piek in je bloedsuikerspiegel, die altijd wordt gevolgd door een flinke crash in je energiepeil. Kies liever voor goede eiwitten, volkorengranen en gezonde vetten. Als je moe bent kun je beter meerdere kleine maaltijden eten dan drie grote maaltijden. Dan loop je minder risico op de gevreesde after dinner dip.

Neem een powernap

Het is natuurlijk een grote luxe, maar áls je de mogelijkheid hebt voor een powernap, doe het! Zorg er wel voor dat je niet langer dan twintig minuten slaapt, langere dutjes maken je juist moe.

Las pauzes in

Lang stilzitten zuigt energie, dus zorg ervoor dat je af en toe korte breaks inlast. Korte pauzes van tien tot vijftien minuten zijn al voldoende. Die kunnen je nét de benodigde energieboost geven.

Drink veel water

Water drinken is natuurlijk áltijd goed voor je, maar op dagen met slaaptekort is veel water drinken helemaal een goed idee. Te weinig drinken heeft uitdroging als gevolg. Een van de symptomen van uitdroging is vermoeidheid. Zorg ervoor dat je een grote fles water op je bureau hebt staan, dan blijf je alert.

Stel prioriteiten

Natuurlijk is het fijn om aan het eind van de dag je hele to-dolijstje te hebben afgewerkt, maar wees op dagen met minder energie iets liever voor jezelf. Stel prioriteiten, en werk alleen aan dingen die op de dag zelf afgehandeld moeten worden. Minder belangrijke taken kun je beter even opschuiven. Die pak je de volgende dag gewoon op, met nieuwe energie .

Ga niet gelijk slapen bij thuiskomst

De verleiding is groot om bij thuiskomst gelijk in bed te duiken, maar toch is het beter om nog even wakker te blijven. Maak een gezonde avondmaaltijd voor jezelf klaar, ga een blokje om en neem bijvoorbeeld een warm bad. Want als je meteen gaat slapen, word je de volgende ochtend heel vroeg wakker schop je je hele slaapritme in de war. Het gevolg daarvan? Juist. Vermoeidheid!

