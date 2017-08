Zo ontdek je hoeveel slaap je mist als nieuwe ouder

Heb je net een kind gekregen, dan weet je waarschijnlijk als de beste wat slapeloosheid is. Sommige ouders hebben het geluk met een baby die vanaf dag één doorslaapt, andere moeten heel wat uren nachtrust inleveren. Hoeveel slaap je nu eigenlijk misloopt?

Middenin de nacht eruit omdat je kind ontroostbaar is, de fles moeten geven en er eerder uit omdat je baby nu eenmaal niet meer kan slapen: het zijn slechts een aantal redenen waarom je minder slaap zou pakken dan normaal.

Dankzij de Lost Sleep Calculator kun je nu berekenen hoeveel uren slaap je als ouder misloopt, gebaseerd op de leeftijd van je kind. Daarnaast krijg je onder meer te zien hoeveel verhaaltjes je al voorgelezen hebt, het aantal luiers dat je verschoond hebt én krijg je wat grappige feiten en cijfers voorgeschoteld als het aankomt op slaaptekort. Wees wel gewaarschuwd, want de uitkomsten kunnen best schokkend zijn. Maar dat hebben we er allemaal voor over!

Bron: Marie Claire UK