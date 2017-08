Zó neem je werkstress voortaan niet meer naar huis

We hebben er allemaal weleens last van: een werkdag die zoveel rompslomp met zich meebrengt dat je aan het eind van de dag compleet gestrest bent. Alles zat tegen en je maakte ook nog eens een grove fout. Niet leuk, maar het is óók niet leuk als je thuis nog steeds als een zombie rondloopt. Met deze vier tips laat jij voortaan je werkstress lekker op kantoor!

Lees ook: LIFEHACK: Dit is de ultieme manier om snel en gezond te ontspannen

Neem afstand

Wees realistisch, en kijk eens vanaf een afstandje naar alle problemen op kantoor. Natuurlijk zijn jouw verantwoordelijkheden heel belangrijk, maar laten we eerlijk zijn: er zijn belangrijkere dingen in het leven dan werk. Fouten maken is niet leuk, maar wel menselijk. En zolang je er geen gewoonte van maakt, vergaat de wereld écht niet als je op vrijdag je to-do-list niet helemaal hebt afgewerkt.

Plan breaks in

Meetings en vergaderingen kosten veel energie. Wanneer je een hele dag vól afspraken hebt, is het dan ook verstandig om tussen twee meetings in een korte break in te lassen. Een kwartiertje is al genoeg. In deze vijftien minuten kun je even tot jezelf komen, een frisse neus halen en energie verzamelen voor de volgende afspraak. Zo ben je alerter tijdens de meetings, en ontspannen erna!

Dankbaar

Een drukke werkdag waarin meer fout dan goed lijkt te gaan is geen pretje, en biedt weinig om dankbaar voor te zijn. Toch is dankbaar zijn voor je werk (en het feit dat je überhaupt een baan hebt) een goede manier om te ontspannen. Veel beter dan continu een cynische en sarcastische houding aan te nemen. Cynisme wordt namelijk ook wel chronische woede genoemd, en van deze gevoelens schijn je juist stress te krijgen.

Beweeg

Ga voor je naar huis gaat nog even een stuk wandelen! Dit is niet alleen gezond voor je – al helemaal wanneer je een zittend beroep hebt – maar ook heel goed om opgebouwde stress te laten wegebben. Beweging in de frisse lucht brengt je tot rust, geeft je de mogelijkheid om je gedachten te ordenen en je krijgt er zelfs energie van. Zo kom je in een fijne en positieve stemming thuis, zelfs na een baaldag op kantoor!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: NSMBL, Beeld: Shutterstock, Giphy