Zo doet je kind het beter op school

Als ouder is het lastig om te zien als je kind moeite heeft met leren en toetsen op school. Toch zijn er een aantal simpele en wetenschappelijk bewezen trucjes die het makkelijker maken voor kinderen om informatie op te nemen.

Lees ook: Onderzoek wijst uit: kinderen krijgen intelligentie van hun moeder

Het Australische Queensland Brain Institute en Science of Learning Research Centre hebben de handen ineen geslagen om een praktische gids te maken die ouders en leraren kunnen helpen de leerpotentie van kinderen te verhogen.

De 4 belangrijkste tips

Vermijd multitasken

De makkelijkste en meest voor de hand liggende manier om beter te focussen is het minimaliseren van afleiding in de omgeving. Richt de aandacht op één taak tegelijk. Telefoontjes, televisie en radio uit en laat een kind in een rustige ruimte huiswerk maken.

Verdeel de stof

Uit onderzoek blijkt dat het verdelen van de studiestof over een langere periode ervoor zorgt dat de informatie veel langer wordt vastgehouden in het brein. Elke dag een uurtje uittrekken om te studeren is veel effectiever dan een nacht lang blokken voor een toets. Bovendien zorgt deze methode voor minder stress en meer zelfvertrouwen op het moment dat het examen moet worden afgelegd.

Variatie

Volgens de experts zorgt het afwisselen van aan elkaar gerelateerde vaardigheden op lange termijn voor betere resultaten. Het is al langer bewezen dat deze methode zeer effectief is als het gaat om motorische vaardigheden zoals tennis of piano spelen, maar wordt ook toegepast in het klaslokaal.

Verhaaltjes

Door de leerstof te verpakken in een verhaaltje kan een kind informatie beter onthouden en reproduceren dan dat de stof als los concept wordt aangeleerd. Informatie die op zichzelf abstract lijkt, wordt veel begrijpelijker als er verhalen met voorbeelden bij worden verteld. In de hersenen worden dan namelijk connecties gelegd die het makkelijker maken om de informatie weer naar boven te halen. Ezelsbruggetjes dus.

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!

Bron: Daily Mail | Beeld: Shutterstock