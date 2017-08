Zo blijven je blote benen niet meer aan de stoel plakken als je op het terras zit

Een terrasje pakken met vrienden is een van onze favoriete bezigheden tijdens de zomermaanden. Als het zonnetje is te zien, zijn we daar te vinden. En wat doe je met mooi weer? Juist, dan kleed je je luchtig, in bijvoorbeeld een jurkje of short. Daar ‘kleeft’ helaas ook een nadeel aan: je blote benen plakken aan de stoel.

Lees ook: Lifehack: Zo ruik je je parfum de hele dag nog

Een servet op je stoel leggen is een oplossing, maar er is een slimmere manier: talkpoeder.

Klop wat babypoeder op de achterkant van je benen voordat je de deur uitgaat en je benen zullen niet meer aan de terrasstoel blijven plakken. Door het poeder worden je benen koel en droog gehouden, waardoor je niet aan de zitting blijft kleven. Handig!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome