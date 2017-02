ZIEN: zó ziet een vrouwenlichaam er na een bevalling uit zónder Photoshop

Op Instagram barst het van de knappe moeders, die in strakke pakjes met hun baby poseren. Je zou haast denken dat je een dag na de bevalling weer strak in je vel zou zitten, maar de realiteit is natuurlijk het tegenovergestelde. Om dit taboe te doorbreken plaatste Julie Bhosdale foto’s van haar lichaam – voor en na de bevalling van haar kindje. Wij kunnen alleen maar onze handjes in de lucht gooien voor deze dappere vrouw!

Om aan te tonen dat ieder vrouwenlichaam anders is en dat het écht niet normaal is om direct na je bevalling weer een plat buikje te hebben, fotografeerde Julie zichzelf voor veertien weken lang. Ze begon er net voor de bevalling van haar tweede kindje mee, en dat leverde prachtige en bijzondere foto’s op.

We hopen van harte dat Julie met deze foto’s vrouwen van over de hele wereld kan inspireren om van hun lichaam te houden, hoe het er ook uit ziet. Bekijk de bijzondere foto’s hieronder.