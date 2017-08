Yes please: is het einde van vervelende allergieën nabij?

De zomer is voor velen het favoriete seizoen. Anderen vervloeken de eerste zonnestralen omdat dit ook voor groeiend gras, blaadjes aan de bomen en pollen zorgt. Gevolg: loopneus, niezen en tranende ogen. Fijn is anders. Nu zou daar eindelijk verandering in komen. Wetenschappers ontdekten welk deel in ons lichaam die vervloekte allergieën veroorzaakt. Zal het einde van allergieën nabij zijn?



Lees ook: DIY: Waterijsjes met eetbare zomerbloemen

Amerikaans onderzoek

Je hebt net je make-up gedaan, je stapt vol zelfvertrouwen de deur uit en hatsjie! Je ogen beginnen te prikken en het duurt niet lang voor je harde werk van die ochtend volledig om zeep is. Dank u pollen! Die tijd lijkt nu voorgoed voorbij te zijn, want Amerikaanse wetenschappers vonden welk deel in ons lichaam precies verantwoordelijk is voor allergieën.

Betere medicijnen

De boosdoeners zijn de Th2-cellen. Er zijn twee soorten: de goede die je immuunsysteem helpen en de slechte die voor voor de allergische reacties zorgen. De wetenschap kan die twee voortaan netjes uit elkaar halen. Daardoor kunnen ze allergieën doeltreffender behandelen én zullen er op termijn betere medicijnen op de markt komen.

Duur

Die doorbraak is van groot belang, want maar liefst één op vier mensen heeft last van een allergie. De grootste schuldigen zijn pollen, huismijt, huisdieren, voeding en insectenbeten. Voorlopig worden allergieën behandeld met immunotherapie. Dat wil zeggen dat je een kleine dosis van de stof waar je niet tegen kan in je lichaam krijgt. Die methode is duur, en werkt bovendien niet altijd. In de toekomst wil men de slechte Th2-cellen onderdrukken of doden. Onze hoop ligt bij de nieuwe studie. Kill those bastards!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome