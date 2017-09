Wow: van deze heldere koffie krijg je geen aanslag op je tanden

Zonder koffie zijn sommige dagen wel erg lang. Maar dagelijks wél een kop (of twee) achterover gooien, heeft weer andere nadelen, zoals aanslag en een gelige kleur op je tanden. Daar hebben twee Slowaakse broers iets op gevonden: Clear Coffee.

Kraakhelder bakkie

Clear Coffee is bedacht door Adam en David Nagy. De koffie is helder en lijkt daarom eerder op een flesje water dan op een zwart bakkie. Het drankje bevat alleen water, koffie en cafeïne, maar is ontdaan van e-nummers, smaak- en zoetstoffen, en andere toevoegingen. Daardoor gaan de nadelen van koffie drinken – waaronder die gele tanden, dus – verloren.

Dorstig?

Nieuwsgierig geworden? Dan zul je helaas de grens moeten oversteken. Voorlopig is deze nieuwe koffie namelijk alleen nog verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Slowakije.

De makers noemen Clear Coffee ‘verfrissend’. Zal dit een waardige vervanger worden voor ons gewone kopje koffie?

another #beautifulmorning in #london ❤️#goodvibes 🔑🔝Thanks for the photo to @ninibee_ ❤️#clearcoffee #gamechanger Een bericht gedeeld door Clear Coffee (@clrcff) op 26 Nov 2016 om 1:02 PST