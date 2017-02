WOW: Met deze armband kunnen vaders hun ongeboren kind ook voelen schoppen

Baby’s die lichtjes beginnen te trappelen in de baarmoeder, het is iets wat enkel moeders kunnen navertellen. De bewegingen zouden er voor zorgen dat er tijdens de zwangerschap al een band gevormd wordt tussen de moeder en het kind, maar voor de vader is het altijd afwachten tot de geboorte. Tot nu, want met de nieuwste armband kunnen ook vaders hun ongeboren kind voelen schoppen.

De technologie kan vandaag de dag al zo veel verwezenlijken, dus het was eigenlijk te verwachten dat zo’n innovatie niet lang op zich ging laten wachten. De Deense start-up First Bond Wearables heeft dé oplossing voor alle toekomstige vaders die zenuwachtig zijn over het creëren van een band met hun kind. Hun nieuwste uitvinding geeft hen namelijk de kans om – net zoals de moeder – de bewegingen van hun ongeboren baby al te kunnen voelen.

Imiteren

De moeder draagt gedurende de zwangerschap een monitor op haar buik die de bewegingen van de baby registreert. De Fibo-armband gaat deze bewegingen dan imiteren waardoor vaders hun kind zullen voelen schoppen aan hun pols. Dit gebeurt allemaal op hetzelfde moment, waardoor ouders het magische gevoel tegelijkertijd kunnen ervaren.

Het is echter nog even wachten op de armband, want deze zou pas in 2018 gelanceerd worden.

