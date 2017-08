Wiebelbenen: wat is het precies en wat kan je ertegen doen?

Wiebelbenen: als je er weleens last van hebt weet je waarschijnlijk precies waar we het over hebben. Een kriebelig en onrustig gevoel in je benen, ze doen waar ze zelf zin in hebben en je kunt ze met geen mogelijkheid stilhouden. Na het bewegen gaat het wel weer, maar dan begint de ellende weer van voor af aan. Wat is het precies en wat kan je ertegen doen?

Als je vaak last hebt van deze wiebelbenen, heb je waarschijnlijk te maken met het Restless Legs Syndroom (RLS), een aandoening van het zenuwstelsel.

To the rescue

Als je geen ijzertekort hebt en er ook geen andere medische oorzaken voor RLS zijn, dan kunnen de volgende maatregelen wellicht goed werken:

Drink ’s avonds geen alcohol of dranken met cafeïne.

Zorg voor genoeg lichaamsbeweging, maar liever niet in de avond.

Ga elke dag rond hetzelfde tijdstip naar bed en sta elke dag rond hetzelfde tijdstip op.

Neem af en toe een (warm of koud) voetenbad.

Doe ’s avonds iets waar je je aandacht bij moet houden, zoals een spelletje.

Slik magnesiumtabletten. Vrouwen hebben 250 tot 300 milligram per dag nodig, voor mannen is dit 300 tot 350 milligram.

Helpt dit allemaal niet en is de stoornis voor jou onhoudbaar? Raadpleeg dan een dokter. Hij kan je medicijnen voorschrijven, maar let wel: deze zijn niet zonder bijwerkingen.