Weg met chaos: zó krijg je meer rust in je hoofd

Soms kun je door allerlei redenen zo’n vol hoofd hebben dat je belangrijke zaken vergeet. Je voelt je gestrest en maakt veel fouten, wat de stress alleen maar vergroot. Met deze tips krijg je meer rust in je hoofd en weer grip op jezelf.

Ik ben altijd al een chaotisch type geweest. De ene keer levert me dat meer problemen op dan de andere. Ik wijt mijn vergeten of dubbel geplande afspraken graag aan m’n blonde haarkleur, overvolle agenda of mijn geheugen als een vergiet. Maar toen ik er op de valreep achter kwam dat ik mijn vakantie een week te laat in mijn agenda zette en dus ook een verkeerde week vrij had gevraagd, besefte ik dat het tijd is om wat orde te scheppen in de chaos. Met deze tips zou dit helemaal goed moeten komen!

Maak lijstjes

Uit ervaring weet ik dat deze simpele, maar onmisbare tip, kan helpen. Door lijstjes te maken krijg je in één oogopslag overzicht van wat er moet gebeuren. Moet je iets doen? Schrijf het meteen op, dan kun je het niet vergeten. Daarnaast kun je inschatten of je überhaupt de tijd wel hebt om iets te doen, voordat je later een belofte niet na kunt komen. Het afstrepen van volbrachte taken van je to do-list werkt daarnaast ook ontspannend en geeft je een positief gevoel! Gebruik áltijd een agenda

‘Oh dat schrijf ik later op’, werkt niet. Je vergeet het gegarandeerd of onthoudt het verkeerde. Zorg dat je altijd een agenda bij de hand hebt. Het makkelijkste is het in dit geval om een digitale agenda bij te houden. Stop met multitasken

Hoewel je zou denken dat multitasken je helpt om sneller alle nodige zaken te volbrengen, is dit juist niet waar. Door multitasken word je chaotischer en duurt het zelfs langer om dingen af te krijgen. Je kunt beter prioriteiten stellen en deze dan één voor één afwerken. Check, check en dubbelcheck

Je denkt het misschien allemaal te onthouden, maar echte warhoofden moeten zichzelf dwingen iets te checken. Jij mag dan denken dat je tandartsafspraak om twee uur is. Het zou zomaar een uur later kunnen zijn en dan kun je maar beter even bellen voordat er een rekening op de deurmat valt.

