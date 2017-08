Wat je absoluut niet moet doen wanneer je niet kan slapen

Je hebt wel eens van die nachten waar je uren en uren naar het plafond ligt te staren. Je voelt je moe, maar het lukt je niet de slaap te vatten. In een poging om in slaap te vallen probeer je van alles. Van het tellen van schaapjes tot mediteren. Wat je ook probeert, er zijn een aantal dingen die je absoluut niet moet doen als je niet kunt slapen!

Langer dan een halfuur in bed blijven liggen

Wellicht denk je dat je er goed aan doet door gewoon in bed te blijven liggen en maar te wachten tot je in slaap valt, maar dit is juist niet goed. Volgens slaapexpert Teofilo L. Lee-Chiong is het verstandiger om na een halfuurtje naar een andere kamer te gaan en iets rustgevends te doen. Dit om te voorkomen dat je je bed gaat associëren met rusteloosheid.

2. De lichten aan doen

Wanneer je de lichten aan doet, maken je hersenen minder melatonine aan en daardoor zul je alleen maar lastiger in slaap vallen.

3. Je telefoon of laptop gebruiken

Hoe verleidelijk het ook mag zijn om even je telefoon te pakken en door je tijdlijn te scrollen of om een spelletje op je laptop te spelen, dit moet je niet doen. Daar het blauwe licht van het scherm maken je hersenen wederom minder melatonine aan. Niet alleen maakt het licht het moeilijker om in slaap te vallen, je zult er als het eenmaal lukt ook nog slechter door slapen.

4. Een wijntje inschenken

Een vaak gehoorde remedie, die je wellicht helpt om in slaap te vallen, maar er daarna voor zorgt dat je een rusteloze nacht zult hebben. Alcohol verstoort de remslaap en daardoor zul je minder goed uitrusten en de volgende dag gewoon weer moe zijn.

Bron: Bustle | Beeld: iStockphoto