Waarom je ’s ochtends niet direct je telefoon moet checken

Waarschijnlijk gebruik je de wekkerfunctie op je telefoon om ’s ochtends wakker te worden. Niet heel opmerkelijk als je dan in de verleiding komt om direct je Facebook- of Instagram-app te openen terwijl je nog in bed ligt. Dit ochtendritueel zou je echter beter over kunnen slaan…

Lees ook: Waarom je je telefoon nóóit naast je in bed moet opladen

Het lijkt misschien een onschuldige gewoonte, maar niets blijkt minder waar. Volgens wetenschapper Michael McQueen kun je de eerste tien minuten die je wakker bent beter aan jezelf besteden, dan aan je social media-vrienden.

Een fotootje hier, een statusupdate daar: je kunt oneindig doorscrollen als het op je social media aankomt. Hierbij deel je waarschijnlijk de nodige likes en reacties uit. Al deze prikkels zijn echter niet goed voor je als net wakker bent, beweert McQueen. Daarentegen zou je de dag moeten beginnen met wat me-time. Door de focus op jezelf te leggen, zou je de rest van de dag een proactievere houding hebben. Weer ‘ouderwets’ wakker worden met je kop koffie, ontbijtje en de krant, dan maar?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: The Sun, JAN