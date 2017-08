Waarom je jezelf in de spiegel wel leuk vindt, maar op de foto niet

Herken je dat? Dat je voordat je de deur uitstapt nog even een blik in de spiegel werpt en jezelf er prima uit vindt zien, maar zodra er later een foto van je wordt gemaakt, je totaal niet tevreden bent. Je bent niet de enige, verre van zelfs. Maar waarom is dat eigenlijk zo?

Stressvol

Uit een onderzoek van Dove onder ruim 4.000 vrouwen tussen de 18 en 65 jaar blijkt dat maar liefst 77 procent zich het liefst verstopt zodra er een foto gemaakt moet worden. 65 procent van de vrouwen vindt op de foto gaan zelfs stressvoller dan het geven van een presentatie, op een eerste date gaan of naar een sollicitatiegesprek gaan. Say what?!

Imperfecties

Dat je jezelf minder leuk vindt op een foto dan voor de spiegel, komt door de manier waarop jij jezelf waarneemt. Thuis staat je spiegel waarschijnlijk op een voordelige plek, waar het licht goed is en jij er dus zo goed mogelijk uitziet, met weinig imperfecties. Daar voel je je goed bij en daar ben je gewend aan. Foto’s die buiten of op afstand worden genomen accentueren je harde gelaatstrekken en eventuele rimpeltjes, waardoor je je daar minder prettig bij voelt.

Let me make a selfie

Wat ook niet helpt is het maken van selfies. Van de tien zelfportretten die je maakt, komt er misschien eentje door de keuring. Die is dan ook nog eens genomen uit je voordeligste hoek én je gooit er een paar filters overheen. Dit maakt het contrast met een spontane foto groot.

Gewenning

Daarnaast bestaat er ook zoiets als het ‘mere exposure‘-effect dat psycholoog Robert Najonk eind jaren ’70 beschreef. Het komt erop neer dat hoe vaker je iets ziet, hoe leuker je dat gaat vinden. Daardoor ervaar je je eigen spiegelbeeld – dat je meerdere keren per dag ziet – als leuker en aantrekkelijker dan foto’s die anderen van je nemen. Doordat die foto’s uit een andere hoek, van een andere afstand of hoogte worden genomen, lijken die namelijk bijna nooit op je spiegelbeeld.