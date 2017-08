Waarom je bruin gebakken friet moet vermijden

Voor sommigen ziet het er misschien extra lekker uit: bruin gebakken frietjes met een korstje. Helaas is die kleur echter geen goed teken. Het geeft aan dat de patat veel acrylamide bevat, een kankerverwekkende stof.

Frietjes zien we in allerlei soorten en maten. Dun, dik, met of zonder schil, goudgeel of bruin gebakken. En hoewel donkere frietjes misschien lekker knapperig lijken, is het in werkelijk een slecht signaal. De bruine verkleuring van een gefrituurde of gebakken aardappel wordt namelijk veroorzaakt door acrylamide. Een kankerverwekkende stof die ontstaat als suiker op hoge temperatuur verhit wordt.

Slechte kwaliteit

Of er acrylamidevorming optreedt, heeft te maken met de kwaliteit van de aardappel en de bereidingswijze. Word je in een restaurant een bordje bruine patat geserveerd, zou je dus best kunnen overwegen om te vragen om een nieuwe portie. Een goudgeel frietje is het gezondste frietje.

Serieus gevaar

Dat acrylamide in ons eten een serieuze zorg en niet slechts weer een nieuwe voedselhype is, wordt ook erkend door de Europese Unie. Hier werd afgelopen maand een akkoord gesloten om de hoeveelheid kankerverwekkende acrylamide in onze voeding terug te dringen. Naast friet komt acrylamide ook voor in brood (het bruine korstje), koffie, ontbijtkoek en chips.

Beeld: Shutterstock