Waarom je beter mayonaise uit een knijpfles kunt eten

Friet met een grote klodder mayonaise erbij: heerlijk. Helaas alleen niet zo gezond. Maar wat blijkt: het is beter als je het uit een knijpfles eet.

Dat kwam naar voren uit onderzoek van de UGent. Zij lieten twee groepen friet met mayonaise eten. Degene die een bakje mayonaise voorgeschoteld kregen, gebruikten 36 procent meer van de mayo dan die met een knijpfles.

Boter

Hetzelfde gold voor boter. Hierbij moest het proefpanel een ei bakken met boter uit een fles of boter uit een pakje. De laatste groep gooide ook 30 procent meer boter in de pan dan degene die knepen. Het is dan misschien nog steeds niet gezond wat je binnenkrijgt, maar het is in ieder geval wel ietsjes beter!

