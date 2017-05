Waarom het hebben van een denkbeeldig vriendje goed is voor je kind

De belevingswereld van een kind is oneindig groot. Van een doos wordt een auto gemaakt, heel hard schommelen is in hun beleving vliegen en wanneer ze alleen zijn spelen ze met hun denkbeeldige vriendje. Hele verhalen kunnen ze vertellen, aan hun onzichtbare speelmaatje. Maak jij je als ouder daar wel eens zorgen om? Da’s echt niet nodig, want het hebben van een denkbeeldige vriend schijnt juist heel goed voor kids te zijn!

Wij hebben drie redenen op een rijtje gezet, die stuk voor stuk aantonen dat een denkbeeldig speelvriendje een goede aanvulling op de ontwikkeling van een kind is. Had jij dit verwacht?

Het bevordert de sociale vaardigheden

Dit klinkt in eerste instantie misschien tegenstrijdig, maar het schijnt dus écht zo te zijn. Natuurlijk is de vriendschap die je kind met zijn of haar denkbeeldige vriendje heeft niet echt, maar het kind oefent op deze manier wel iedere dag met samenwerken, delen en communiceren. Uit de Journal of Experimental Child Psychology blijkt dat kinderen met een denkbeeldige vriend, op latere leeftijd uitblinken in het onderhouden van vriendschappen.

Ze kunnen een grotere woordenschat ontwikkelen

Wanneer jij je kind hoort praten, lijkt het nonsens te zijn. De verhalen die kinderen tegen zichzelf en hun denkbeeldige vriendjes vertellen, gaan doorgaans ook niet echt ergens over. Maar toch kan deze brabbeltaal bijdragen aan het ontwikkelen van een grote(re) woordenschat. Uit onderzoek van La Trobe University in Australia, blijkt dat kinderen met een imaginary friend moeilijke zinnen gebruiken dan kinderen zonder een denkbeeldig vriendje.

Ze kunnen er zelfs creatiever door worden

Uit hetzelfde onderzoek van La Trobe University, is gebleken dat kinderen die een denkbeeldig speelmaatje hebben erg vindingrijk zijn. Dat hadden we wel verwacht, want het heeft natuurlijk best wat creativiteit nodig om een hele persoonlijkheid te bedenken. Psycholoog Marjorie Taylor legt uit dat deze creativiteit een blijvende kwaliteit van het kind is, die de rest van zijn of haar leven zal blijven. ‘Imagination is not just a frivolous thing you outgrow,’ legt ze uit.

Bron: Pure Wow