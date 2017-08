Waarom brunettes hun haar maar twee keer per week zouden moeten wassen

Niets zo fijn als uitgebreid in bad gaan, scrubben, een maskertje nemen en je haren wassen. Het liefst zou je dit ritueel iedere dag uitgebreid herhalen, maar te vaak je haren wassen schijnt helemaal niet goed voor je lokken te zijn. Al helemaal niet als brunette, zo blijkt. Oei…

Als je donkere haren hebt, kun je maar beter linea recta naar de drogist rennen en een flinke lading droogshampoo inslaan. Het gaat jouw nieuwe beste vriend worden, want als brunette kun je volgens dé kleurspecialist van de sterren, Shah Karegar, je haren het beste zo min mogelijk wassen.

Karegar is onder andere verantwoordelijk voor de kapsels van topmodellen Irina Shayk en Barbara Fialho. De bruine haren van deze Victoria’s Secret modellen glanzen, schitteren en golven, waardoor er vaak gevraagd wordt naar het recept voor zo’n healthy hairdo. Dé tip van Shah Karegar? Je raadt het al; zo min mogelijk wassen…

De kleurspecialist raadt brunettes aan hun haren niet vaker dan twee keer per week van een wasbeurt te voorzien. Ze legt uit: T’he reason why a lot of brunettes get mousy is because their hair is dehydrated, whether it’s from the sun or being shampooed quite often.’



Om te voorkomen dat jouw bruine haar dus te snel uitdroogt, raadt de kapster naast weinig wassen aan om te investeren in een goede conditioner. Zo blijven je lokken goed gehydrateerd, en ben je weer een stapje dichterbij modellenhaar. Yes, please!

