Vrouwendag: 5x girlpower songs!

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Nu zijn wij eigenlijk overtuigd van het feit dat het iedere dag vrouwendag moet zijn. Maar vandaag wordt aandacht gevestigd op vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld en nu weer krachtig in het leven staan. En dat vinden we een prachtige en krachtige boodschap, waar we graag even bij stil staan bij Flair.

Internationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. Ieder jaar wordt er een bepaald thema gekozen, waar extra aandacht op gevestigd wordt door middel van deze girlpower day. Deze dag bestaat al langere tijd, want in 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd – en in 1912 voor het eerst in Nederland.

Dit jaar steunt Internationale Vrouwendag een goed doel waarbij meisjes en vrouwen een rol spelen. De keuze is gevallen op het meidenproject van ‘Become The Best Version Of Yourself‘. Hierbij staat het weerbaar maken van meisjes en vrouwen centraal. Omdat wij dit initiatief niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan, hebben we een aantal van onze favoriete girlpower songs geselecteerd. Wat maakt jou trots op het vrouw-zijn?

Beyoncé – Run the world



Colbie Caillat – Try

Katy Perry – Roar

Alicia Keys – Superwoman

Cyndi Lauper – Girls just wanna have fun

Meer informatie over de Nationale Vrouwendag vind je hier!

