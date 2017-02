Vrouwen laten massaal lichaamshaar staan voor ‘Get Hairy February’

Een nieuwe campagne in Australië moedigt vrouwen aan om tegen de schoonheidsidealen in te gaan en hun natuurlijke lichaamshaar te laten groeien deze maand. En hoewel het initiatief bedoeld is om het stigma rond vrouwen en scheermesjes te doorbreken, draait ‘Get Hairy February’ om zo veel meer!

De deelnemers zullen ook geld inzamelen voor ‘The Rape and Domestic Violence Services Australia‘, een organisatie die hulp biedt aan slachtoffers van huiselijk geweld en seksueel misbruik. En hoewel het initiatief georganiseerd is Down Under moedigt de campagne vrouwen van over de hele wereld aan om mee te doen met ‘Get Hairy February‘ en geld in te zamelen voor het goede doel.

#gethairyfebruary is raising money to support women who have experienced gendered violence. Everyone deserves to feel safe and loved in their own skin. Follow the link to my profile – any donations welcome. Let’s make a difference –>> https://www.gethairyfebruary.org/ruby #saynotoabuse Een foto die is geplaatst door Ruby (@_rdxxbs) op 1 Feb 2017 om 5:49 PST

Directrice Alex Andrews, die zelf al haar oksels en benen begon te scheren toen ze 11 was, wil vrouwen over de hele wereld een hart onder de riem steken. “We hopen dat vrouwen zich door onze acties zelfzeker genoeg voelen om alles te laten groeien,” zegt Alex. “We willen dat ze hun natuurlijke lichamen omarmen en dat ze trots zijn op hun betrokkenheid bij een gemeenschap die gelijkheid en veiligheid voor alle vrouwen eist.”

Ook seksuologe Goedele Liekens steunt vrouwen om hun natuurlijke haargroei te accepteren. “Wij zijn de laatste 15 jaar gebrainwasht in het idee dat okselhaar en schaamhaar vies en goor zijn,” vertelt Goedele aan Privé. “Wel of geen schaamhaar heeft niets met hygiëne te maken, het is gewoon een modeverschijnsel.”

So this February I’m ditching my razor for a really, really good cause. All donations go to The Full Stop foundation to provide support for those affected by domestic violence. Link to donation page in bio! #gethairyfebruary #bringonthefuzz #thatishairypitsnotthecops Een foto die is geplaatst door katiewighton (@katiewighton) op 2 Feb 2017 om 7:21 PST

Wie wil meedoen met Get Hairy February of geld wil doneren, kan dat via deze link.

