Volgens de wetenschap moeten onze werkdagen korter

Ken je dat gevoel? Rond vier uur voelt het alsof je hoofd he-le-maal leeg is. Een kortere werkdag zou jou dan ook als muziek in de oren klinken. Dit gevoel blijkt helemaal niet zo gek te zijn, want in Zweden wordt al gepleit voor minder lang doorwerken. Ha!



In Zweden is een groot onderzoek uitgevoerd over geluk en productiviteit onder verpleegsters. De groep werknemers werkten gedurende het jaar slechts zes uur per dag in plaats van de standaard acht uur. Een jaar later werd er gekeken naar het geluk en de gezondheid van de respondenten.

Productiever

En wat bleek? De werknemers waren een stuk gelukkiger én ook nog eens veel productiever op de werkvloer. Daarnaast meldden ze zich in dat jaar minder vaak ziek en hadden de verpleegsters minder vrije dagen opgenomen.

Hé, baas

Kortom: een iets kortere werkdag zou een goede uitkomst zijn om het ziekteverzuim tegen te gaan én zorgen voor productievere, gezondere, gelukkigere werknemers. Go tell your boss!

