Met déze verrassende gewoonte zou je snel afvallen!

Was een van jouw goede voornemens ook om een paar kilootjes kwijt te raken, maar heb je nog niet écht veel vooruitgang geboekt? Dan gaan we jou heel blij maken, want recent onderzoek heeft uitgewezen dat twéé keer ontbijten voor gewichtsverlies zou kunnen zorgen. Yaay!

Goede start van je dag

We wisten al dat een goede start van de dag erg belangrijk is. Een ontbijt met voldoende vezels, vitaminen, mineralen én gezonde vetten, zou namelijk zorgen voor een langer verzadigd gevoel. Ook zou een stevig ontbijt bijdragen aan een kick start van je dag. Maar Health.nl komt nu met een andere theorie, die voornamelijk voor breakfast lovers erg leuk is.

Twee keer ontbijten

Uit een recent onderzoek van onderzoekers van Yale en de Universiteit van Connecticut, komt naar voren dat twee keer per dag ontbijten heel goed voor je is. Voor het onderzoek werden het voedingspatroon van 600 studenten onder de loep genomen. En wat bleek? Studenten die twee keer een ontbijtje verorberden, kwamen minder kilo’s aan dan degenen die slechts alleen in de ochtend een ontbijt aten.

Wat precies de reden is, is uit het onderzoek nog niet naar voren gekomen. We zijn erg benieuwd hoe dit kan, maar eigenlijk maakt het ons helemaal niet uit. Want we vinden het helemaal geen slecht nieuws. Kom maar door met die croissants!

Bron: Grazia

