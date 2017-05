Veranderende moedervlekken? Dr. Rutger legt uit waar moet je op letten!

Moedervlekken zijn licht of donkergekleurde vlekjes of verhevenheden van de huid. Moedervlekken kunnen in de loop der jaren veranderen, van vorm, maar ook van kleur. Er bestaat een kans dat je eerst nog zo onschuldige moedervlek, ontaard in een melanoom. Maar wanneer moet je je zorgen gaan maken en wanneer is het toch echt tijd om de huisarts te bezoeken? Dr. Rutger legt het je uit in zijn nieuwe vlog. Kijk mee!

