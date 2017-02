TREND: je kan vanaf nu ook sproetjes laten tatoeëren

Sproetjes staan bekend als één van de zeven schoonheidsidealen, maar niet iedereen is gegund met kleine vlekjes op het gezicht. De gelukkigen kunnen er echter ook niet altijd van genieten, want voor veel mensen is het wachten op de zomer. Maar voor alles is natuurlijk een oplossing, en dus ook voor een gebrek aan sproeten.

Wil jij het hele jaar door genieten van jouw sproetjes of zou je überhaupt gewoon sproeten willen? Dan hebben wij goed nieuws voor jou want het creëren van ‘valse‘ exemplaren is tegenwoordig hip en trendy. Je kan het natuurlijk gewoon met een bruin oogpotlood doen, maar voor een meer permanente oplossing kan je terecht bij Melissa ‘Mo’ Southern. Een Amerikaanse tattoo artiest die sinds kort sproetjes op het gelaat tatoeëert.

Healed #freckletattoos before and after. She wanted a more predominate look than some of the others I’ve done in the past. Looks great with her soft skin tone! Get the look you’ve always wanted with some #permanentmakeup 😉 #mmsouthern #mosouthern #artifacttattooscv Een bericht gedeeld door Mo Southern (@mmsouthern) op 2 Dec 2016 om 4:30 PST

Melissa heeft een eigen tattooshop in het Californische Santa Clarita – jup, van de nieuwe Netflix-serie met Drew Barrymore – en zegt dat het tatoeëren van sproetjes steeds populairder wordt. En niet enkel bij vrouwen die er geen hebben, maar ook bij anderen die ze gewoon een beetje meer willen laten opvallen. Het enige minpuntje? Het gaat om semipermanente tattoos die geleidelijk vervagen na gemiddeld twee jaar.

Defined her natural freckle pattern #freckletattoo #permanentmakeup #mmsouthern #mosouthern Een bericht gedeeld door Mo Southern (@mmsouthern) op 9 Sep 2016 om 1:09 PDT

Something totally different than my usual tattoos – FRECKLES!! Before and after of this fun process with the lovely Abbie. Would love to do more cosmetic style tattooing #mmsouthern #mosouthern #freckletattoos Een bericht gedeeld door Mo Southern (@mmsouthern) op 26 Apr 2016 om 10:34 PDT

