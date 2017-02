TREND: In 2017 doen we allemaal aan ‘Clean Sleeping’

In 2016 waren het voornamelijk de eet-trends die de wereld in de ban hielden, maar als we Gwyneth Paltrow moeten geloven is dat verleden tijd. Dit jaar gaan we ons namelijk meer focussen op een andere manier van gezond leven, namelijk ‘clean sleeping’.

In een interview met DailyMail vertelt Gwyneth Paltrow dat ‘clean sleeping‘ de nieuwste trend is in 2017, omdat we ondertussen al weten hoe we gezond moeten eten. En volgens de actrice is genoeg slaap nóg belangrijker dan een evenwichtig eetpatroon. “Mijn levensstijl is gebaseerd op ‘clean sleeping’: minstens 7 of 8 uren genieten van een goede, kwaliteitsvolle slaap, in het ideale geval zelfs 10 uur.”

“Je slaappatroon speelt zo’n belangrijke rol in je hongergevoel en energieniveau, dat ik geloof dat het je eerste prioriteit moet zijn – zelfs voor je denkt aan een dieet“, vervolgt Gwyneth haar preek. “Noem het ijdelheid of noem het gezondheid, maar ik weet dat er een groot verband is tussen hoe ik me voel en hoe ik eruit zie als ik uit bed stap in de ochtend.”

De actrice is zo overtuigd van het ‘clean sleeping’-fenomeen, dat ze er zelfs een boek over geschreven heeft. ‘Goop Clean Beauty’ is een beautybijbel over ‘clean living‘ waarin Gwyneth en haar team tips geven over onderwerpen zoals wat je moet eten, het belang van genoeg slaap, de kracht van antioxidanten en de impact van bewegen. Ook staan er meerder make-up tutorials in die je vertellen welke producten het beste zijn voor je huid.

Don’t think about it yet, but order now for New Years resolution detox help! 💪🏼Available for pre-order on amazon. #goodcleangoop Een bericht gedeeld door Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) op 23 Dec 2016 om 5:40 PST

Enkele tips van Gwyneth voor een kwaliteitsslaap:

Yoga of meditatie voor het slapengaan helpt je om beter te slapen Probeer twaalf uur lang niets te eten. Als je dus ’s avonds eet om 21.00 uur, dan mag je in principe pas ’s ochtends om 09.00 uur weer eten. Geef jezelf een voetmassage met veel voetcrème voor het slapen gaan

Wij hebben de boodschap begrepen!

