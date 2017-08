Stylist verklapt hét geheim om je jonger te kleden

Dat we er met de jaren wat ouder gaan uitzien, is iets waarmee we moeten dealen. Je kunt in de weer gaan met de beste crèmes en de juiste gezichtsbehandelingen laten doen, maar ook je kleding speelt een grote rol als je wat jonger wil ogen. Stylist Rachael Wang verklapt het geheim.

Lees ook: Bizarre trend: neptepels onder je kleding dragen

Wat je ook gaat doen, het samenstellen van de juiste outfit is essentieel. Ook als je er net een aantal jaartjes jonger wilt uitzien. Volgens Rachael Wang is er een aantal dingen dat je gaat helpen, namelijk een beetje bloot en de keuze van de broek en schoenen die je uit de kast trekt.

‘Vrouwen die er goed uitzien voor hun leeftijd en vaak jonger geschat worden, zijn niet bang om een beetje bloot te laten zien,’ aldus de Amerikaanse styliste. ‘Jeans, sneakers of sandalen en een vrouwelijke top die je schouders accentueert of wat bloot laat zien, is de perfecte combinatie. Ga te veel sieraden of make-up juist uit de weg.’ Zo makkelijk kan het dus zijn!

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x Flair voor 10 euro!

Bron: Who What Wear