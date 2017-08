Studie: ‘vrouwen die op deze leeftijd kinderen krijgen, leven langer’

De leeftijd waarop je kinderen krijgt, zegt volgens onderzoekers van de Portugese University of Coimbra meer over je gezondheid dan je denkt. Wachten met zwanger worden of het juist vervroegen (het is maar hoe je erin staat) zou je leven kunnen verlengen. Welke leeftijd ideaal is om aan kinderen te beginnen? Je dertigste.

Het onderzoeksteam van de Portugese universiteit analyseerde tussen 2004 en 2013 de data van vrouwen uit 28 Europese landen. Hierbij werd ingezoomd op hun levensverwachting op 65-jarige leeftijd, gebaseerd op de leeftijd waarop ze aan kinderen begonnen. Wat bleek? Vrouwen die op hun dertigste moeder werden, zouden langer leven dan vrouwen die zwanger raakten op hun twintigste. “De leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen wordt hoger, maar daarmee de levensverwachting van vrouwen ook”, aldus een van de onderzoekers. “Het zou verantwoord zijn om vrouwen aan te sporen om aan het begin van hun dertiger jaren zwanger te worden, om hun levensverwachting te verlengen.”

Of het hand-in-hand gaat, is niet bevestigd maar er zijn volgens Deense onderzoekers nog meer redenen om op je dertigste te beginnen met kinderen. Vrouwen zouden namelijk geduldiger zijn als moeder en hun kinderen zouden een verminderde kans op gedragsproblemen hebben.

Bron: Yahoo Beauty