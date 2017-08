Slechte adem? Dít kan zomaar eens de reden zijn

Loop jij altijd rond met een stukje kauwgum in je mond? Da’s natuurlijk een prima oplossing voor een slechte adem, maar toch is dit maar een quick fix. Wanneer je geregeld kampt met een bad breath, is het tijd om je levensstijl onder de loep te leggen. Want dít kan zomaar eens de reden zijn!

Laten we eerst even beginnen met een kort lesje biologie: een slechte adem ontstaat door de bacteriën die zich verzamelen op je tong. Ook het bekende witte laagje op je tong, kan zorgen voor een slechte adem. Hoe naar het ook klinkt; dit laagje is de zogenaamde ‘afscheiding’ die bacteriën achterlaten op je tong. Brrr…

Veel fruit

Gezond is het wel, maar toch kan al dat fruit je een slechte adem bezorgen. Waarom? Fruitsappen bevatten veel zuur en voeden bacteriën. Hierdoor scheiden ze meer vies ruikende stoffen af en laten ze dat vervelende witte laagje op je tong achter.

Sigaretten & alcohol

Vrij logisch, maar toch het noemen waard: roken droogt je mond uit. Ook alcohol heeft dezelfde werking op de speekselproductie in je mond. En dat heeft als gevolg dat de bacteriën de vrije loop krijgen en sneller kunnen produceren. Hierdoor zul je continu rondlopen met een droge mond, net zoals je kunt hebben wanneer je net wakker wordt.

Veel proteïne

Als je vaak last hebt van een bad breath, is het aan te raden om niet teveel proteïnes te eten. Eiwitrijk voedsel voedt bacteriën, die daardoor sneller een vieze geur afscheiden. Hoe meer kaas, melk en vis je eet, hoe meer je last kunt hebben van een nare smaak in je mond.

Te weinig drinken

Vergeet je geregeld te drinken? Dan kun je daar maar beter gauw verandering in brengen, want dehydratie kan ook zorgen voor een slechte adem. Een groot glas water kan al zorgen voor het verdwijnen van die vieze geur!

Slechte tandpasta

Raar maar waar: bepaalde tandpasta kan ook de boosdoener zijn van jouw slechte adem. Tandpasta’s die het stofje sodium lauryl sulfaat bevatten, kun je maar beter mijden. Het stofje zorgt voor een schuimend effect, maar heeft verder geen reinigende werking. Integendeel; het kan je dus écht een slechte adem bezorgen. Oeps…

Bron: NSMBL Beeld: Shutterstock