Eindelijk een léuke oplossing voor slapeloze nachten

Lig je ’s nachts vaak wakker en heb je al van alles geprobeerd? Wat dacht je van deze nieuwe gouden tip? Onderzoekers hebben ontdekt dat er een heel fijne en leuke manier is om slapeloosheid tegen te gaan. Kamperen!

Into the wild

Om uit te vinden welke natuurlijke remedies er tegen slapeloosheid werken, nam een stel wetenschappers uit Colorado een groep mensen mee de wildernis in. Ze gingen het hele weekend kamperen en mochten doen en laten wat ze wilden. De enige regel was: geen elektronisch licht gebruiken in de vorm van laptops en smartphones.

Bioritme

Wat bleek? Doordat de kampeerders alleen gebruikmaakten van lichtbronnen als de zon en een kampvuur, pasten ze hun biologische ritme aan het natuurlijke dag- en nachtritme aan. Wetenschapper Kenneth Wright legt uit dat ons ritme enorm in de war wordt geschopt door het gebruik van kunstmatig licht en een druk bestaan: ‘Een simpele kampeertrip kan de oplossing zijn.’

Slaaphormonen

Wanneer je dagelijks veel gebruikmaakt van kunstmatig licht – smarphone addicts opgelet – verstoor je de aanmaak van het ‘slaaphormoon’ melatonine. Jouw biologische klok wordt hierdoor continu in de war geschopt. Door een aantal dagen helemaal géén gebruik te maken van kunstmatige lichtbronnen, kun je jouw biologische klok dus weer resetten.

Uitdaging

Nu snappen wij ook wel dat een kampeertripje buiten de vakantieperiodes niet voor iedereen haalbaar is. Geen smartphone gebruiken voor het slapengaan en geen Netflix kijken in bed, kan al een grote stap in de goede richting zijn voor het resetten van je biologische klok. Ga jij de uitdaging aan?

Bron: Lindanieuws