Met deze simpele work-out van maar 7 minuten traint Adele haar buikspieren

Je ziet (of voelt) ze niet altijd, maar je weet dat ze er zijn. We hebben het natuurlijk over onze buikspieren. Momenteel kunnen we ons zwembandje nog verbergen onder een losse trui, maar binnen enkele maanden willen we vol zelfvertrouwen over het strand kunnen lopen. Daarom gingen wij de mosterd halen bij Adele, want haar work-outroutine is heel makkelijk én duurt maar zeven minuten. Moet lukken, toch?

De zangeres streeft niet naar een size zero, maar wil gewoon fit zijn voor zichzelf. Iets wat wij alleen maar kunnen bewonderen. Adele doet dat natuurlijk niet in haar eentje. Haar personal trainer, Pete Geracimo, heeft haar work-out met de wereld gedeeld en wij gaan hem so-wie-so een keertje proberen.

Helaas is het niet de leukste oefening ter wereld, maar planken werkt écht en het is ook beter voor je rug dan traditionele buikspieroefeningen. Hieronder zie je welke work-out Adele precies doet. En als het goed genoeg is voor haar dan is het zeker goed genoeg voor ons! Laten we beginnen.

Minuut 1: klassieke plankhouding

Zet je handen op je matje en neem vervolgens de juiste houding aan. Strek zowel je benen als je armen. Het is ook belangrijk om je rug recht te houden.

Minuut 2 en 3: zijdelingse plank

Leun nu op één voorarm en draai je lichaam naar de zijkant. Je andere arm kan je uitstrekken of laten rusten op je heup. Als de eerste minuut om is, ga je net hetzelfde doen naar de andere kant.

Minuut 4: planken op je voorarmen

In minuut vier ga je ongeveer hetzelfde doen als in de eerste minuut. Alleen zijn je armen niet gestrekt, maar ga je juist leunen op beide voorarmen.

Minuut 5: ‘table plank’

In minuut vijf ga je eigenlijk omgekeerd te werk. Ga op je poep zitten en hef je zitvlak van de grond. Je borstkas is gericht naar het plafond en je armen zijn gestrekt.

Minuut 6: ‘dish plank’

Ga op je rug liggen en til nu je benen, armen en schouders van de grond. Strek je voeten en zorg ervoor dat je benen een hoek van 45 graden vormen.

Minuut 7: ‘superman’

In de laatste minuut ga je op je buik liggen en vervolgens til je je armen en benen op. Belangrijk: je middenrif moet op de grond blijft liggen.

Zijn deze oefeningen nog iets te moeilijk? Dan kan je ze in het begin korter dan een minuut doen en later het aantal seconden opbouwen. Is jouw conditie al iets beter? Neem dan een kortere rustpauze tussen de verschillende oefeningen. Normaal neem je zo’n tien seconden pauze, maar diehards kunnen meteen doorgaan. Succes!

