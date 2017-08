Pepsi of Coca-Cola: hoe jullie voorkeur je relatie beïnvloedt

Er zijn nogal wat dingen waar je rekening mee moet houden in een relatie. Volgens nieuw onderzoek is de belangrijkste vraag niet of je kinderen wilt, religieus of juist niet bent of andere serieuze zaken. Nee, dit is wat je moet vragen voor het serieus wordt: heb je liever Coca-Cola of Pepsi?

Klein beginnen

Wanneer het daten wat serieuzer lijkt te worden, focussen we vaak op serieuze zaken. Hebben we ook een klik als het om religie, politiek of kinderen gaat? Volgens een nieuw onderzoek moeten we ons om die grote zaken niet zo druk maken, maar vooral de kleine verschillen niet vergeten.

Voorkeur

Volgens onderzoekers van de Duke Universiteit is de voorkeur voor een bepaald merk van onschatbare waarde voor het verloop van de relatie. Het zou zelfs meer invloed op het liefdesgeluk hebben dan interesses of karaktereigenschappen.

We denken vaak dat een goede match zit in het hebben van dezelfde achtergrond of opleiding, maar de onderzoekers kwamen erachter dat dit uiteindelijk weinig invloed heeft op je levensgeluk. De affiniteit die je met bepaalde merken hebt en hoe dit voor jouw partner is, heeft daarentegen wel veel invloed hierop.

Verdeeld

Volgens de onderzoekers is er in een relatie altijd een verdeeldheid in macht. Eéntje heeft de broek en de ander is wat meer geneigd om zich te schikken. Dit is helemaal niet erg, maar wanneer jij je constant voor je partners voorkeuren zou moeten schikken, blijkt dit dus het einde van je relatie te kunnen zijn.

Het zit ‘m dan niet zo zeer in het feit dat je nooit jouw merk krijgt, maar meer dat je het gevoel krijgt nooit iets te kiezen te hebben. Je zou er steeds ongelukkiger van worden, menen de onderzoekers.

Dit is natuurlijk ook niet helemaal foolproof, maar misschien wel iets om in je achterhoofd te houden wanneer je na een aantal dates nóg niet bij jouw favoriete kroeg bent beland.

Bron: Medical Daily | Beeld: Shutterstock