Op deze leeftijd zijn vrouwen het meest tevreden met hun uiterlijk

Kijk jij ook vaak met weemoed terug naar bikinifoto’s van vroeger? Want wat zág je er toen goed uit! Toch blijkt dit jonge, strakke en rimpelloze uiterlijk niet direct bij te dragen aan een zelfverzekerd gevoel. Recent onderzoek wijst juist uit dat vrouwen pas tevreden zijn als de boel al een beetje is gaan hangen. Ha, dat zet ouder worden in een heel ander daglicht!

Wat de leeftijd dan is waarop we ons het meest tevreden voelen? Komt ‘ie: vrouwen van 65 tot en met 74 jaar schijnen zich het meest op hun gemak te voelen in badkleding. De reden is heel simpel: vrouwen van deze leeftijd gaven aan dat dit komt omdat ze wel belangrijkere dingen aan hun hoofd hebben dan hun ‘bikini body‘.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Britse modelabel M&Co, door middel van een grote vragenlijst. Hieruit kwam ook naar voren dat vrouwen wereldwijd vrij onzeker zijn over hun lichaam. Want het gemiddelde cijfer dat vrouwen hun looks geven, is een vijf. Een vijf!

Nu kunnen wij niet ontkennen dat we ons soms inderdaad best onzeker voelen, wanneer we na de winter weer eens op het strand paraderen in een minuscuul bikinietje. Maar áls deze onzekerheid ons weer eens parten speelt, kunnen we het beste de wijze woorden van de oudere vrouwen in ons hoofd herhalen. En laat dit gezegde gewoon je mantra zijn vanaf nu: ‘How to have a bikini body? Go to the beach and have a body!’

Bron: Good Housekeeping, Beeld: Giphy, Shutterstock