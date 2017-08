Op deze leeftijd vallen vrouwen het makkelijkst af

Vaak wordt gezegd dat afvallen moeilijker wordt naarmate je ouder wordt. Daar zit een kern van waarheid in, als we onderzoek mogen geloven. Er zou een leeftijd zijn waarop afvallen het makkelijkst is, namelijk je 25e.

Lees ook: Afvallen? Dít moet je dan vooral niet doen

Helaas is er ook een leeftijd waarop het juist weer moeizamer gaat, hold it…

Je eet gezond en brengt uren door in de sportschool, maar afvallen lijkt niet te vlotten. Onderzoekers van Forzadiet ontdekten dat het zomaar eens te maken zou kunnen hebben met je leeftijd. Rond je 25e heb je volgens het onderzoeksteam gemiddeld meer vrije tijd én een hoger salaris dan voorheen, wat je beide kunt besteden aan de sportschool

Na je dertigste wordt het verhaal lastiger. Als je bovenstaande redenen erbij pakt, is dat niet geheel verrassend. Lees: nieuwe levensfase waarbij kinderen komen kijken. Dan kan een bezoekje aan de gym er al snel bij inschieten. Herkenbaar?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome