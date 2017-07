Oeps: zonnebrandcrème moet je ook op dit plekje smeren

Je bent vast ons gezaag beu over hoe belangrijk het is om je goed in te smeren tegen de zon. Jij doet dat namelijk altijd al en hebt écht geen reminder nodig over de gevaren van uv-straling, toch? Fout. Zelfs wie zich heel goed bewapend met zonnecrème vergeet volgens onderzoek 10 % van het gezicht in te smeren.

Vooral de huid rond de ogen wordt vergeten. Britse wetenschappers concludeerden dit door te bestuderen hoe 57 mensen (zonder instructies) zonnebescherming aanbrachten.

De studie waarschuwt dat juist bij deze delicate huid rond de ogen 10 % van de huidkankers wordt vastgesteld. Smeer jij je oogleden in? We moeten toegeven dat ook wij dit soms toch echt vergeten. Maar vanaf nu niet meer!

