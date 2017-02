Oeps: zijn rijstwafels tóch niet zo gezond?

Een van de meest geliefde tussendoortjes op de redactie zijn toch wel rijstwafels. Want de zoute wafeltjes staan erom bekend licht, maar wel gezond te zijn. Maar recent onderzoek wijst uit dat ze eigenlijk helemaal niet zo gezond zijn als we denken…

Voedingspatroon

Het Voedingscentrum bericht dat rijstwafels wel degelijk in een gezond voedingspatroon passen en ook wij waren overtuigd van ’t feit dat ze gezond zijn om te eten. Ze bevatten immers maar weinig calorieën, maar geven wel nét even dat extra beetje energie om de dag door te komen.

Ersenicum

Nu zijn rijstwafels ook niet ongezond, maar er wordt wel aangeraden om ze niet iedere dag te eten. De reden? Er kan relatief veel arseen, ofwel arsenicum in rijstproducten zitten. En dat schijnt dus schadelijke gevolgen voor je gezondheid te kunnen hebben.

Rattengif

Arseen? Dit is een soort metaal wat dus ook voorkomt in rattengif. Say what?! Dit rattengif kan via het grondwater in de rijst terechtkomen, en zo kunnen er dus hele kleine beetjes arseen in jouw onschuldige rijstwafeltje zitten. Te veel arseen binnenkrijgen kan je zenuwstelsel en bloedvaten beschadigen en ook verhoogt het de kans op kanker.

Variatie

Nu hoef je niet gelijk in de stress te schieten, want het is nog niet duidelijk in welke hoeveelheid het pas echt schadelijk is. Af en toe rijstwafels eten kan dus echt geen kwaad, maar wel is aan te raden om geregeld andere tussendoortjes te nemen. Variatie is een gezonde manier om een gezond voedingspatroon te realiseren!

