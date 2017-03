Oei: nieuw onderzoek over schadelijkheid van zonnebank

Met dit regenachtige weer, wind en kou is het soms zo lekker om even onder de zonnebank te kruipen. Met je ogen dicht héél even ontvluchten aan de winter en wegdromen naar een tropisch oord. Toch is het verstandig om hier voortaan wat langer over na te denken, aangezien recent onderzoek uitwijst dat de zonnebank nóg schadelijker is dan we al dachten. Oei…

Schokkend resultaat

We wisten al dat vaak onder de zonnebank gaan niet écht goed voor ons huidje was, maar we namen dat altijd toch met een korreltje zout. Want de zon zelf is natuurlijk ook niet goed voor je huid, maar in de zomer liggen we wél met z’n allen te bakken op het strand. Maar het recent gepubliceerde bericht in Welingelichte Kringen, toont schokkende resultaten.

Huidkanker

Wat blijkt? Wie voor zijn 35e vaak onder de zonnebank ligt, vergroot zijn risico op huidkanker met wel 75 procent. Zelfs de minst sterke lampen van de zonnebank zouden al ontzettend schadelijk zijn. Vooral bij blanke mensen zouden de gevolgen van een regelmatig bezoek aan de zonnestudio groot zijn. Dat staat in een advies van de Europese Commissie gebaseerd op nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Hoge dosis straling

Huidexpert Brigitte Boonen legt uit: De nieuwste generatie apparaten blijkt even kankerverwekkend“, vertelt ze. “De minimumstraling ligt volgens de huidige normen lager dan vroeger, maar die komt nog steeds overeen met een UV-index van 12. Terwijl wij mensen aanraden om je tegen de zon te beschermen met kleding en zonnebrandcrème, gaan mensen zich in zo’n toestel onbeschermd blootstellen aan zo’n hoge dosis straling. Dat is enorm slecht.”

Nieuwe studies

De waarschuwing die naar buiten is gebracht met dit onderzoek is groot. Want niet alleen huidkanker, maar ook oogkanker zou veroorzaakt kunnen worden door het gebruik van de zonnebank. “In 2006 heeft SCHEER een eerste rapport hierover uitgebracht. Toen waren ze een pak voorzichtiger. ‘Waarschijnlijk zijn zonnebanken verantwoordelijk voor melanoom’, klonk het toen. Hun nieuw advies, op basis van heel wat nieuwe wetenschappelijke studies, gaat veel verder. Alle twijfel is weg.”

