Met dit voedsel ben je jouw stressgevoelens de baas

Picture this: je rent als een idioot door het huis, met in je ene hand een haarborstel en in de andere hand een spatel waar de olie vanaf drupt. De pan op het vuur staat te sissen en je haren raken juist meer in de klit dan voor je begon met borstelen. Jij bent een ware stresskip, die bij het minst of geringste al doordraait. Klinkt dit bekend?

Lees ook: Deze baan levert de meeste stress op

Actieplan

Geen zorgen, je bent écht niet de enige. Veel vrouwen proberen vaak zóveel dingen tegelijk te doen, dat er juist helemaal niets van terecht komt en het enige resultaat een gigantische stressaanval is. Allerlei zoetigheden naar binnen proppen is vaak de eerste reactie op chaotische momenten, maar al die suikers doen jouw stressgevoelens juist verergeren in plaats van verminderen.

Hallo complexe koolhydraten

Maar er is dus ook voedsel wat juist wél voor een ontspannen gevoel zou kunnen zorgen. Complexe koolhydraten, zoals noten en volkoren producten, worden langzaam verteerd en zorgen voor een gelijkmatige bloedsuikerspiegel. Geen pieken en geen dalen. En daar word je dus rustig van! Natuurlijk kun je niet verwachten dat je door het eten van een walnoot gelijk compleet zen bent, maar laten we jou het lijstje met goede voeding voor stresskippen niet onthouden.

Producten waar veel magnesium in zit: denk hierbij aan groene bladgroenten, peulvruchten en zaden.

Producten met zink: zink zit in oesters, cashewnoten, rundvlees en eigeel.

Vette vis: de omega-3 vetzuren in vis kunnen ook zorgen voor een rustiger gevoel

Producten met probiotica: dit zijn voedingswaren als augurken en zuurkool.

Avocado’s: zij hebben veel vitamine B en dit zorgt voor de aanmaak van serotonine en dopamine. Dit zijn de stofjes waar je je gelukkiger door voelt.

Asperges: deze zijn niet alleen gezond, maar kunnen er ook voor zorgen dat je je rustiger voelt.

Last but not least: Stressgevoelens worden ook vaak gerelateerd aan weinig antioxidanten in het lichaam. Daarom is het verstandig om voeding te eten die veel antioxidanten bevatten. Eet daarom bijvoorbeeld wat vaker bonen, fruit, bessen, groenten en kruiden als gember en kurkuma.

Voor je het weet ben je weer helemaal zen!

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!

Bron: Pure Wow