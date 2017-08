Met deze bathbombs badder je in Game of Thrones stijl

Dol op Game of Thrones en dol op een heerlijk bad? Dan komen die twee werelden voor jou samen in de nieuwe bathbombs van Soaprise Me. Dit merk ontwikkelde heerlijk geurende bruisballen die geïnspireerd zijn op de drakeneieren uit de razendpopulair serie.

Nee, wanneer je ze in het water gooit, komt er geen klein draakje uit, maar verandert jouw badwater wel in een prachtige zee van kleuren en glitters. Behalve mooi zijn de bathbombs ook nog goed voor je huid en je gemoed, want ze zitten bomvol met verzorgende en ontspannende essentiële oliën.

In de collectie vind je Night Magic, een oranje met rode bruisbal met shea boter, een bomb met jasmijn en patchouli, en dan is er nog de mysterieuze Viper, die naar drakenbloed moet ruiken. Wij hebben bij die laatste wat vraagtekens, maar de rest klinkt absoluut geweldig!

Bron: Metro UK | Beeld: Soaprise.me