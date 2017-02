Deze makkelijke sportoefening is volgens experts de beste manier om vet te verbranden

Er zijn zo veel redenen om niet te gaan sporten. Het regent, je voelt je voor gek staan in de sportschool omdat je al na drie minuten op de crosstrainer aan de beademing moet, je vindt de instructeur stom, de sportbeha zit in de was..

Stop nu met je schuldig te voelen over het gebrek aan sportschool in jouw leven, er is namelijk makkelijke en efficiënte manier om vet te verbranden. Het geheim is volgens personal trainer en voedingsdeskundige Harley Pasternak simpelweg meer wandelen. En de man is de personal trainer van Kim Kardashian, Ariane Grande en Lady Gaga – so he knows what he’s talking about.

High intensity

In een interview met Business Insider legt Harley uit hoe het zit. Want hoewel je meer calorieen verbrand met intens sporten, zoals cardiotraining of hardlopen, haalt je lichaam de energie uit andere lichaamsbronnen dan vet. Als je overtollig, hardnekkig buikvet wil verliezen, kan je beter aan low intensity cardio – zoals wandelen – doen, want die energie komt direct van je overtollige vetreserves.

Bovendien, de zogenaamde HIIT-methode (High Intensity Interval Training) maakt je een stuk hongeriger dan een stevige wandeling. Nu is er natuurlijk niks mis met een goede maaltijd na het sporten, maar volgens Harley eten mensen vaak te veel na het sporten of blijven ze de hele dag met een hongerig gevoel rondlopen.

Stappen tellen

Volgens Harley loopt een Amerikaan gemiddeld 4100 stappen per dag, terwijl het gemiddelde in de meest gezonde landen ter wereld ruim boven de 10.000 ligt. Extra stappen zetten in het dagelijks leven is bovendien helemaal niet zo moeilijk. Wandel naar het treinstation, stap een halte (of twee) eerder uit de metro, neem altijd de trap – ja, ook als je naar de 15e etage moet – en maak na elke maaltijd een kleine wandeling.

Bron: Business Insider