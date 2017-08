In jezelf praten blijkt hartstikke goed voor je te zijn

Word jij regelmatig voor gek verklaard wanneer je weer eens tegen jezelf aan het mompelen bent? Dan heb je vanaf nu een goed weerwoord. In jezelf praten blijkt namelijk heel goed te zijn.

Lees ook: Onderzoek wijst uit: kinderen krijgen intelligentie van hun moeder

Emoties

Uit onderzoek van twee Amerikaanse universiteiten blijkt dat je door tegen jezelf te praten meer controle over je emoties krijgt en rustiger in je hoofd wordt. Bijzonder detail, doe je dit door in de derde persoon over jezelf te praten, dan werkt het het allerbest.

De onderzoekers menen dat je je acties, door over jezelf in de derde persoon te praten, net zo objectief kan beoordelen als die van een ander. Het helpt je om afstand te creeëren van een bepaalde situatie en dat zou er weer voor zorgen dat je je emoties beter onder controle hebt.

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!

Bron: EenVandaag