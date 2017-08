Janouk’s Whole30 Challenge: het eindoordeel

Redacteur Janouk neemt deel aan de Whole30 Challenge, een dieet dat afgeleid is van het paleo, waarbij je dertig dagen geen zuivel, suiker, granen, peulvruchten en alcohol nuttigt. Wekelijks geeft ze hier een update met haar ervaringen.

En nu?

Het zit er op! Dertig dagen lang at ik helemaal volgens het boek. Ondanks het vele klagen, volgde ik iedere regel braaf op in afwachting tot dit moment. Op één na laatste dag bekruipt me toch ineens een gek gevoel, het best te omschrijven als onzekerheid. Straks is het af en wat moet ik dan?

Reïntroductie

Voor het zover is volgt eerst nog een periode van ongeveer twee weken waarin ik één voor één de verbannen voedingsgroepen weer toe mag voegen aan mijn dieet. Ik overweeg dit deel over te slaan, maar besef ook dat het hier eigenlijk (volgens de schrijvers) allemaal om gaat. Nu ga ik er immers achter komen hoe ik op de verschillende groepen reageer.

Teleurstelling

Ik kijk het meest uit naar de dag waarop ik weer kaas mag eten. ’s Ochtends bak ik wat groenten en een eitje en daar doe ik wat heerlijke jonge kaas doorheen. Maar dan. Teleurstelling. Het smaakt me eigenlijk helemaal niet. Had ik hier nu zo naar uitgekeken? Ik merk eigenlijk tijdens het hele proces dat mijn smaak wat is veranderd en bepaalde dingen onwennig zijn. Wanneer ik tijdens de dag dat granen aan de beurt zijn een biertje drink, smaakt het me héél zoet. Nooit eerder had ik de smaak van bier als zoet omschreven. Wie mij kent, weet dat ik er natuurlijk nog ééntje dronk om dit eventjes te testen en ik kan je verzekeren, het smaakt me nog steeds goed!

Resultaat

Dan waar het allemaal om ging, wat haal ik hier uit. In de eerste plaats merk ik dat mijn houding ten opzichte van voeding veranderd is. Ik heb véél minder ‘lekkere’ trek en weinig tot geen behoefte aan snacks. Als ik in de supermarkt sta, kijk ik bewust naar wat ik koop en kies ik sneller voor eerlijke en pure producten met minder toevoegingen.

Het grootste resultaat kwam toen ik op de weegschaal stond. Ik had me braaf de hele periode niet gewogen en was dan ook razend benieuwd. Dat ik zou afvallen, had ik wel verwacht, maar dat het zoveel zou zijn had ik niet zien aankomen. Maar liefst tien hele kilo’s!

Wat ik meeneem

Ik eet nu alweer een aantal dagen ‘normaal’, maar merk dat de Whole30 eigenlijk een gewoonte was geworden. Ik houd daarom bepaalde dingen ook vast. Granen eet ik gewoon weer, want ik ben nu eenmaal dol op brood, maar dan minder vaak dan voorheen. Ook zuivel laat ik wat vaker staan, omdat ik tijdens de testperiode merkte dat dat mijn huid verslechterde.

Dat ik zoveel gewicht ben kwijtgeraakt, zie ik als een mooie opstap om nog wat kilo’s af te vallen. Al met al sta ik nu veel positiever tegenover deze challenge dan aan het begin.

Is het iets voor jou?

Wanneer jij je lichaam eens even goed wilt resetten, een flinke dosis discipline wilt kweken en benieuwd bent naar het effect van voeding op je lichaam, zou ik je deze challenge zeker aanraden!

Het is behoorlijk zwaar, maar dat is voornamelijk aan het begin. Ik ga het zelf zeker nog een keertje doen, maar voorlopig geniet ik eerst nog even van brood, wijn, een biertje en zo kan ik nog wel even doorgaan.