Dit is volgens mannen het ideale vrouwenlichaam

Een paar kilootjes kwijt raken staat op het wensenlijstje van menig vrouw. Afvallen en slank zijn is iets wat veel van ons bezig houdt, terwijl uit onderzoek blijkt dat het ideale vrouwenlichaam in de ogen van de man juist veel curvier is dan je zou verwachten. Ha!

Het Amerikaanse lingeriemerk Bluebella deed een onderzoek naar welk lichaamstype vrouwen en mannen het mooist vinden. Dit onderzochten ze voor zowel het mannenlichaam als het vrouwenlichaam, en de uitkomsten zijn zeer verrassend!

Hoe ze dit onderzoek hebben uitgevoerd? Het lingeriemerk vroeg 500 mannen en 500 vrouwen om hun ideale lichaam samen te stellen, door lichaamsdelen van bekende mensen in een lichaam te photoshoppen. Dit creëerde dan het perfecte lichaam volgens hen. Opvallend is dat mannen écht een heel ander beeld hebben van het ideale lichaam, dan vrouwen.

The perfect body in de ogen van een man heeft namelijk veel meer rondingen en bredere heupen. Ook grotere borsten kunnen mannen waarderen, zo blijkt uit dit onderzoek. In de ogen van de vrouw is het ideale vrouwenlichaam veel slanker, met smallere heupen en kleinere borsten. Opvallend!

Ook het perfecte mannenlichaam ziet er door de ogen van de man en vrouw een stuk anders uit, zoals je op onderstaande foto kunt zien.

Kortom, we mogen trots zijn op onze rondingen, want dat vinden mannen alleen maar mooi. Yes!

Bron: Grazia

