Wat is slechter: hongerig naar bed of snacken voor het slapengaan?

Goed, gezond en gevarieerd eten is belangrijk, maar lukt lang niet altijd. Soms heb je zo’n drukke dag, vol afspraken, vergaderingen en deadlines dat het avondeten er simpelweg een beetje bij inschiet.

Als je ’s avonds nog trek hebt, kan dit verschillende redenen hebben. De bovengenoemde drukke dag is er één van, maar het kan ook gebeuren dat je hebt gegeten bij die ene vriendin die nu eenmaal echt niet kan koken of omdat het werkdiner geen vegetarische optie had – terwijl jij al jaren vegetarisch eet.

Zoiets heet overmacht en omdat we meeste van ons niet à la Rens Kroes meerdere bakjes vol gezonde versnaperingen in de koelkast hebben staan, moeten we last-minute en hongerig op zoek naar een alternatief.

Compenseren

Sommige mensen gaan op zo’n moment liever hongerig slapen, maar dat wordt over het algemeen afgeraden. Door je rommelende buik kom je lastig in slaap en slaap je lichter of onrustiger. Bovendien bestaat de kans dat je de volgende dag gaat lopen bunkeren om de gemiste maaltijd te compenseren.

Aan de andere kant – met een volle maag gaan slapen is ook niet goed. Dit heeft overigens niets te maken met de hardnekkige mythe dat je je ’s avonds je eten ‘minder snel’ zou verteren, dat is namelijk absoluut onzin. Het is echter wel zo dat een zware maaltijd voor het slapengaan kan zorgen voor verteringsproblemen, een opgeblazen gevoel en – daar is ‘ie weer – slaapproblemen. Slecht slapen een van de grootste boosdoeners als het op gewichtstoename aankomt, dus dat moet je proberen te vermijden.

Trucje

Amerikaanse voedingsdeskundige Lisa Moskovitsz adviseert de volgende truc te hanteren bij nachtelijke trek. “Geef je hongergevoel een cijfer op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 volstrekt verzadigd (ie. propvol) en 10 (relatief) uitgehongerd is,” aldus Moskovitz. Zit je boven de 6, dan kan je beter iets eten. Niet te vet, niet te zoet en niet te veel. Een bruine boterham met kaas of jam is bijvoorbeeld een goed idee, of een bakje Griekse yoghurt of kwark. Geef je je hongergevoel een lager cijfer dan een 6? Neem dan een grote kop thee of een glas water en ga gewoon naar bed.

Bron: Womenshealthmag