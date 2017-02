Eerst maar even de open deur intrappen: natuurlijk maakt geld niet gelukkig, maar handig is het natuurlijk wel. Sterker nog, onderzoekers van de Universiteit Princeton (toch niet de minste) zijn ervan overtuigd dat er zoiets bestaat als hét ultieme salaris – daar zou je nog gelukkiger van worden.

Angus Deaton, econoom aan Princeton en winnaar van de Nobelprijs voor Economie in 2015, zegt dat er sprake is van een ultiem gevoel van tevredenheid als je een jaarsalaris hebt van ongeveer €65.000 – dat is iets meer dan €5400 per maand.

Zo’n hoog inkomen zou er voor zorgen dat je positiever over het leven denkt en dus meer tevreden bent. Maar er is een belangrijke kanttekening: tevreden is niet hetzelfde als gelukkig. Natuurlijk biedt een hoger salaris de mogelijkheid om comfortabeler te leven, minder keuzes te maken en vaker op reis te gaan, maar dat stemt dus juist eerder tevreden dan gelukkig.

Met andere woorden: met een salarisverhoging zou je vast blij zijn, maar een echt geluksgevoel haal je uit andere dingen. Toch ;)?

Lees ook:

Bron: Marie-Claire.nl