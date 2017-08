Is het met deze hitte beter om iets warms te drinken, zoals thee?

Met deze hitte grijp je vast voortdurend naar een koel drankje met ijsblokjes, maar is dat eigenlijk wel een goed idee? Je hoort namelijk regelmatig dat het beter is om iets warms te drinken bij warm weer. Is dat ook echt zo? Moeten we allemaal aan de thee?

Iets warms drinken als je het al zo warm hebt klinkt gek, maar de theorie hierachter is vrij logisch. Als je iets kouds drinkt koelt je lichaam af, maar je lichaamstemperatuur gaat daarna weer terug naar zijn oorspronkelijke temperatuur waardoor je het gevoel hebt dat je het juist warmer krijgt. Als je daarentegen iets warms drinkt, krijgt je lichaam het even warmer. Je lichaam reageert hierop door de “thermostaat” lager te zetten, waardoor je afkoelt!

In theorie klopt dit, maar om je lichaam echt in deze mate te laten reageren moet je in de praktijk heel veel ijswater of warme thee drinken om het effect echt te voelen. In plaats van te focussen op de temperatuur van je drankje kun je dus beter focussen op de vraag of je voldoende drinkt! Met het warme weer zweet je meer dus het is belangrijk om meer te drinken dan gewoonlijk.

Bron: gezondheidsnet.nl